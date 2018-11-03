В Железнодорожном районе Екатеринбурга после праздников отключат свет

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-03T15:41:21+03:00

Без электричества останутся жители домов на трёх улицах

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Для некоторых жителей Екатеринбурга следующая рабочая неделя начнется с блэк-аута. Шестого ноября в Железнодорожном районе отключат свет. Без электроэнергии останутся жители домов на трех улицах.

- Отключение будет производиться с 9:00 до 12:00 по улицам Армавирская, 17, Ереванская, 28 и Конотопская, 5, - говорится в сообщени на сайте районной администрации.

Напряжение будет подано после окончания работ без предупреждения.