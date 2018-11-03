В Железнодорожном районе Екатеринбурга после праздников отключат свет
Без электричества останутся жители домов на трёх улицах
Изменить размер текста:
Для некоторых жителей Екатеринбурга следующая рабочая неделя начнется с блэк-аута. Шестого ноября в Железнодорожном районе отключат свет. Без электроэнергии останутся жители домов на трех улицах.
- Отключение будет производиться с 9:00 до 12:00 по улицам Армавирская, 17, Ереванская, 28 и Конотопская, 5, - говорится в сообщени на сайте районной администрации.
Напряжение будет подано после окончания работ без предупреждения.