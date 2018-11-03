2018-11-03T14:46:05+03:00
Общество

Евгений Ройзман открыл в Екатеринбурге личную приемную

Экс-глава намерен продолжить традицию встречаться с горожанами даже без статуса мэра
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: группа "Фонд Ройзмана" в ВконтактеФото: группа "Фонд Ройзмана" в Вконтакте
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В уральской столице сегодня открылась приемная Евгения Ройзмана. Офис расположился в самом центре Екатеринбурга - на улице Толмачева, 11. Помогать решать проблемы горожан экс-мэру будет команда юристов.

- «Фонд Ройзмана» переехал в другой офис! Теперь мы располагаемся по адресу Толмачёва, 11. Здесь со следующей недели начнёт работать бесплатная юридическая приёмная (по будням с 10:00 до 18:00) и по пятницам - общественная приёмная Евгения Ройзмана (так же с 10:00 до 18:00). Если что, приходите, - говорится в вообщении Фонда в соцсети.

За то время, что Евгений Ройзман был главой города, к нему обратились более 10 тысяч человек.

Евгений Ройзман являлся председателем Гордумы Екатеринбурга с осени 2013 по май 2018 года. Он досрочно подал в отставку, не согласившись с отменой прямых выборов мэра.

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