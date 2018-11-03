В Екатеринбурге возле элитной гимназии накрыли бар, торговавший фунфыриками

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-03T11:46:06+03:00

На заведение горожане жаловались уже давно

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В уральской столице минувшей ночью сотрудники ОБЭПа и участники движения «Народный контроль» нагрянули в бар «Liberty» на Хохрякова, 33. Местные жители уже давно жаловались на то, что в заведение приходит подозрительный контингент - и это при том, что бар находится рядом с гимназией №5.

Фото: Дмитрий Чукреев

Бар работал «для своих» - вывески у заведения не было, а двери всегда закрыты. Попасть в внутрь можно было только с разрешения администратора.

Фото: Дмитрий Чукреев

- В ходе проверки у представителя бара отсутствовали все разрешающие документы. Внутри царила антисанитария и грязь. Нарушались все возможные правила пожарной безопасности. Но самой интересной находкой в баре стали фунфырики, - рассказал куратор «Народного контроля» Дмитрий Чукреев.

Фото: Дмитрий Чукреев

Нелегальный алкоголь был конфискован силовиками. Кроме этого правохранители изъяли кассовый аппарат. Владельцу бара грозит уголовное дело.