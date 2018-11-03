Мэрия Екатеринбурга ликвидирует свалки Орджоникидзевского района за два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-03T08:58:55+03:00

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Мэрия Екатеринбурга в срочном порядке ликвидирует мусорный коллапс. Из-за переносов начала работы региональных операторов по вывозу отходов, город начал утопать в зловонных кучах. Самый большой масштаб бедствия - в частном секторе.

По результатам конкурса в Екатеринбурге по новой схеме мусор должна вывозить «Спецавтобаза». Старт работ назначили на 1 июля, но затем отложили до 1 ноября, а теперь перенесли на 1 января 2019 года.

После многочисленных жалоб горожан прокуратура обязала Администрацию включиться в работу. После чего мэрия на сайте госзакупок объявила дополнительные тендеры на вывоз отходов.

В Ленинском, Чкаловском и Верх-Исетском районах конкурсы выиграло ЕМУП «Спецавтобаза». Сейчас очередь дошла до Орджоникидзевского района. Начальная цена контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Он должен быть заключен до конца 2019 года.