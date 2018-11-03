В Екатеринбурге пенсионер спалил дом, затопив печь

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-03T08:03:07+03:00

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В Екатеринбурге мужчина хотел согреться, а в итоге спалил свой дом. Инцидент произошел в коллективном саду «Визовец-7». Пенсионер как обычно затопил печку, но через несколько минут из нее вдруг вырвалось пламя.

Фото: служба спасения "Сова"

В считанные минуты огонь охватил одноэтажное деревянное здание. Пожилой мужчина пытался потушить пожар сам, но только обжог руки и в итоге вызвал спасателей.

Фото: служба спасения "Сова"

- Сложность в тушении заключалась в том, что от горящего дома до ближайшего гидранта - 1,5 километра, - рассказали в службе спасения «Сова». - На месте работали 3 единицы техники. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

От госпитализации пенсионер отказался.