«Автомобилист» впервые в истории обыграл дома «Сочи», одержав 24-ю победу в матчах КХЛ

СЕГОДНЯ 07:37 2018-11-03T07:39:53+03:00

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ХК «Автомобилист» в рамках чемпионата КХЛ встретился на домашнем льду с клубом «Сочи». Южане к этому моменту одержали 10 побед в 24-х матчах и занимали шестое место в Западной конференции. «Автомобилист» по-прежнему лидирует как на Востоке, так и в общей таблице Лиги с 23-ю победами из 24-х.

«Шоферы» нигода в истории не обыгрывали «Сочи» у себя на площадке, но в этот раз все было иначе. В середине первого периода Найджел Доус открыл счет, реализовав большинство. На 16-й минуте Стефан Да Коста удвоил преимущество, а под конец второго игрового отрезка Анатолий Голышев забросил третью шайбу.

- Первые два периода отыграли хорошо, выполняли задание, с самоотдачей. После игры с «Йокерит» я боялся, что эмоций не хватит и на первый, - прокоментировал наставник уральцев Андрей Мертемьянов. - Вратарь прекрасно нам помог.

В третьем периоде гости сократили отставание, наказав хозяев за удаление. На 57-й минуте, когда екатеринбуржцы вновь остались в меньшинстве, «Сочи» пошел ва-банк и снял вратаря. Однако «шоферы» не только отстояли свои ворота, но и забросили четвертую шайбу в пустые ворота соперника. Найджел Доус оформил дубль.

- Команда соперника показала, как правильно использовать моменты и бросать шайбы, уверенно доводя их до ворот, - отметил главный тренер «Сочи» Сергей Зубов. - Нам в этом плане еще учиться и учиться.