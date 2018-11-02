2018-11-02T17:04:32+03:00
Общество

Юных екатеринбуржцев приняли в ряды Российского движения школьников и Юнармии

Мероприятие прошло в торжественной обстановке
Олег Галимов
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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В Екатеринбурге в преддверии Дня народного единства состоялась торжественная церемония вступления 50 юных свердловчан в ряды Российского движения школьников и Юнармии. Эти организации занимаются военно-патриотическим воспитанием и личностным развитием подростков.

По словам исполнительного директора Российского движения школьников Дениса Клебанова, РДШ - это социальный лифт для школьников из сельских местностей.

- Около 60 процентов участников и победителей наших проектов и программ являются учениками сельских школ. Благодаря Российскому движению школьников у них появилась возможность проявить себя на всероссийском уровне, – рассказал Денис Клебанов.

Сегодня в общественные организации вступили школьники из Екатеринбурга и Заречного. 25 из них стали членами Российского движения школьников, и столько же — юнармейцами.

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