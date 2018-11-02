2018-11-02T15:51:49+03:00
Общество

В Екатеринбурге ТСЖ провело собрание с жильцами, которых в тот момент даже не было в стране

По факту подделывания протокола возбуждено уголовное дело
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге ТСЖ одного из домов в переулке Трактористов стало фигурантом уголовного дела. Весной прошлого года здесь было проведено собрание - жильцы должны были утвердить финансовые смены и решить, нужно ли им создавать товарищество собственников недвижимости (ТСН).

Результаты голосования зафиксировали в протоколе, который подписали председатель, секретарь собрания и члены счетной комиссии. Однако осенью этого года суд признал документ недействительным. Оказалось, что более 15 подписей подделаны.

- Установлено, что часть собственников, чьи подписи присутствуют в опросных листах голосования, отсутствовали на момент проведения собрания в Свердловской области, а некоторые пребывали за пределами Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Сфальсифицированное решение и протокол общего собрания собственников многоквартирного дома использованы для регистрации юридического лица (ТСН) в ИФНС по Верх-Исетскому району.

Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ, также документы предъявлены в Департамент государственного жилищного и строительного надзора.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа».

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