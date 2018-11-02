2018-11-02T14:57:15+03:00
Общество

Расписные подносы Нижнего Тагила признали художественным достоинством страны

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Художественное достоинство тагильских подносов оценили на федеральном уровне. Министерство промышленности и торговли РФ зарегистрировало образцы тагильских подносов в качестве изделий народных промыслов признанного художественного достоинства.

- Правительство Свердловской области прикладывает все усилия, чтобы тагильский поднос был узнаваем и становился непременным сувениром всех значимых мероприятий региона. Было решено направить образцы изделий тамильских мастеров на экспертную оценку ведущих специалистов Минпромторга РФ. Полученное признание поможет продвигать бренд «тагильский поднос» как на территории страны, так и за ее пределами, - рассказал замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

Высокую оценку получили образцы художественно-производственной мастерской при Уральском колледже прикладного искусства и дизайна, предприятием «ИП Васильев В.М.» и ООО «Техно-Ателье».

В настоящее время мастера Нижнего Тагила стараются максимально приблизиться к старинным технологиям изготовления подноса, используя традиционные пейзажные, цветочные, сюжетные росписи.

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