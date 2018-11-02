2018-11-02T13:22:26+03:00
Здоровье

Две уральские клиники вошли в топ-20 самых богатых больниц России

«Новая больница» и «УГМК-Здоровье» попали в список журнала Forbes Russia
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Журнал Forbes Russia опубликовал рейтинг самых богатых частных клиник России. Их суммарный доход за прошлый год вырос на 10% и составил 81,6 миллиарда рублей.

В список попали и два уральских медицинских учреждения. «Новая больница» заняла десятую строчку рейтинга, заработав за год 2,5 миллиарда рублей. «УГМК-Здоровье» замыкает список на 20-м месте с доходом 1,3 миллиарда рублей.

Первое место досталось сети клиник «Мать и дитя». В общей сложности больницы получили 13,8 миллиарда рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге ликвидировали стихийную парковку перед гимназией
В Екатеринбурге ТСЖ провело собрание с жильцами, которых в тот момент даже не было в стране
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
Нижний Тагил будут продвигать на международный уровень расписными подносами
В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют гигантский каток
Пропавшую на Урале сотрудницу детского сада нашли мертвой
«Аэрофлот» создаст в четырех городах региональные базы: Екатеринбург в списке
Больше на 1%: на Среднем Урале собираемость по капремонту превысила среднероссийский показатель
Сломалось оборудование: станцию екатеринбургского метро не защищают от террористов
Пассажир «Кольцово» пытался провести в мешках из-под картошки реле для поездов
Дело троих друзей, которые ограбили и изрезали двух своих знакомых, направлено в суд
Возле «Екатеринбург Арены» начнут сносить ограждения
В Серове хромой бомж угнал у юноши спортивный велосипед
На Средний Урал вновь придет потепление и дожди
Уралец выжил после того, как вспылившая жена воткнула ему в сердце нож
Свердловские приставы отправили на родину 12 нелегальных мигрантов-самогонщиков
Депутаты Невьянска лишились мандатов, потому что не указали в декларации прицеп и грузовик
Стало известно, где вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить деньги
Екатеринбургу грозит мусорная катастрофа
«Ласточки» на направлении Екатеринбург - Нижний Тагил в ноябрьские праздники будут курсировать сдвоенными составами
Скандальный бард Новиков вошел в состав жюри программы на Первом канале
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу на Уралмаше