Две уральские клиники вошли в топ-20 самых богатых больниц России

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-02T13:22:26+03:00

«Новая больница» и «УГМК-Здоровье» попали в список журнала Forbes Russia

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Журнал Forbes Russia опубликовал рейтинг самых богатых частных клиник России. Их суммарный доход за прошлый год вырос на 10% и составил 81,6 миллиарда рублей.

В список попали и два уральских медицинских учреждения. «Новая больница» заняла десятую строчку рейтинга, заработав за год 2,5 миллиарда рублей. «УГМК-Здоровье» замыкает список на 20-м месте с доходом 1,3 миллиарда рублей.

Первое место досталось сети клиник «Мать и дитя». В общей сложности больницы получили 13,8 миллиарда рублей.