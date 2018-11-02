Пропавшую на Урале сотрудницу детского сада нашли мертвой

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-02T13:05:56+03:00

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Накануне в Нижнем Тагиле объявили в розыск 24-летнюю Светлану Бондареву. Девушка работала делопроизводителем в детском саду № 205 «Маячок» и перестала выходить на связь с близкими.

О том, что Светланы уже нет в живых «Комсомолке» рассказали ее коллеги.

- Нам только что звонили из полиции, сказали, что Света умерла, - пояснили в детском садике.

В Следственном комитете подтвердили информацию.

- Тело женщины было обнаружено в водоеме, расположенном неподалеку от места ее работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - По предварительной информации, при осмотре тела признаков криминала не обнаружено. Не исключено, что девушка пыталась сократить путь домой и поскользнулась.