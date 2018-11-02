«Аэрофлот» создаст в четырех городах региональные базы: Екатеринбург в списке
Компания «Аэрофлот» приняла новую стратегию развития под названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота». План должен быть выполнен к 2023 году.
В достижении цели примут участие все перевозчики Группы «Аэрофлот». Роль ключевого драйвера роста отведена «Победе», которая сегодня предлагает самые дешевые билеты. «Россия», действующая в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком между европейским центром России и Дальним Востоком.
Кроме того, к 2023 году «Аэрофлот» намерен открыть региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске.
Сейчас многие маршруты «Аэрофлота» проходят через Москву. Тысячи пассажиров вынуждены покупать для перелетов по два билета: сначала из своего города до столицы, а уже оттуда в город назначения. Путешествие получается не только долгим, но и излишне затратным.
- Предполагается почти втрое увеличить региональные перевозки – с 7 млн пассажиров в 2017 году до 19 млн в 2023 году, - говорится в сообщении компании. - Группа «Аэрофлот» внесет реальный вклад в расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных рейсов, - говорится в сообщении компании.