Больше на 1%: на Среднем Урале собираемость по капремонту превысила среднероссийский показатель

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-02T12:25:30+03:00

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В Свердловской области увеличилась собираемость взносов за капремонт. По данным Минстроя РФ, уральский показатель превысил среднероссийский - 92,63% - и составил 93,54%.

Существенный рост платежей отмечен по помещениям, находящимся в региональной и муниципальной собственности. За 9 месяцев уровень собираемости по ним с учетом погашения прошлых долгов, достиг 117,8% и 100,9%.

Лидером среди муниципалитетов является Баженовское сельское поселение (96,14%). В Верхнесалдинском, Ивдельском ГО, ГО Нижняя Салда и Староуткинск уровень собираемости превышает 95%.

- В 2018 году мы уделили отдельное внимание контролю качества строительно-монтажных мероприятий, - сказал глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов. - Эту работу фонд ведет в постоянном режиме - в каждом муниципалитете, на каждом ремонтируемом объекте, в том числе с использованием возможностей уникального для России и разработанного в нашем регионе программного продукта «ОКО-капремонта».