Больше на 1%: на Среднем Урале собираемость по капремонту превысила среднероссийский показатель
В Свердловской области увеличилась собираемость взносов за капремонт. По данным Минстроя РФ, уральский показатель превысил среднероссийский - 92,63% - и составил 93,54%.
Существенный рост платежей отмечен по помещениям, находящимся в региональной и муниципальной собственности. За 9 месяцев уровень собираемости по ним с учетом погашения прошлых долгов, достиг 117,8% и 100,9%.
Лидером среди муниципалитетов является Баженовское сельское поселение (96,14%). В Верхнесалдинском, Ивдельском ГО, ГО Нижняя Салда и Староуткинск уровень собираемости превышает 95%.
- В 2018 году мы уделили отдельное внимание контролю качества строительно-монтажных мероприятий, - сказал глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов. - Эту работу фонд ведет в постоянном режиме - в каждом муниципалитете, на каждом ремонтируемом объекте, в том числе с использованием возможностей уникального для России и разработанного в нашем регионе программного продукта «ОКО-капремонта».