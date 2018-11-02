Сломалось оборудование: станцию екатеринбургского метро не защищают от террористов

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-02T12:19:48+03:00

На станции «Чкаловская» пункт проверки ручной клади пришел в негодность

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В Екатеринбурге возник риск террористической опасности вблизи Южного автовокзала. С самого утра пятницы на станции метро «Чкаловская» не работает пункт проверки ручной клади.

При этом никто не спешит проводить ремонтные работы. Как сообщает корреспондент «КП», сотрудники метрополитена удосужились лишь повесить табличку: «Ремонт». Специалисты не используют ручные сканеры для проверки пассажиров.

Из-за сломанного оборудования возле эскалатора нет очередей.Фото: Павел Пивоваров

Отметим, что пассажиропоток Чкаловской занимает второе место, среди девяти станций екатеринбургской подземки. В приемной директора метрополитена ситуацию пообещали прокомментировать позднее.