2018-11-02T11:27:21+03:00
Происшествия

Дело троих друзей, которые ограбили и изрезали двух своих знакомых, направлено в суд

Злоумышленникам грозит пожизненный срок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На приятелей заведено сразу четыре уголовных делаНа приятелей заведено сразу четыре уголовных делаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завершено расследование в отношении трёх мужчин, которые в декабре прошлого года ограбили и убили одну свою знакомую и покалечили вторую.

Компания познакомилась в ночном клубе, а затем поехала на съемную квартиру приятелей, чтобы продолжить веселье. Изрядно выпив, мужчины предложили барышням проветриться и прокатиться на такси.

Приехав на пустырь, друзья из обходительных превратились в настоящих монстров. Они набросились на девушек, несколько раз ударили их ножами, которые заранее взяли из дома, после чего принялись снимать золотые украшения.

Одна из потерпевших скончалась на месте, вторая выжила благодаря прохожим, которые спугнули обвиняемых и вызвали скорую помощь.

- По делу проведены допросы свыше 30 свидетелей, проведён ряд очных ставок, проверки показаний на месте и выемки. Выполнены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, медико-криминалистические, психолого-психиатрические, дактилоскопические, почерковедческие, химические и биологические экпертизы, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Угловные дела направлены в суд. Обвиняемым грозит пожизненный срок.

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