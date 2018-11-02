2018-11-02T10:16:58+03:00
Общество

Возле «Екатеринбург Арены» начнут сносить ограждения

Демонтаж запланирован на середину ноября
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Местные жители жалуются, что ограждения мешают свободному проходу к жилым домамМестные жители жалуются, что ограждения мешают свободному проходу к жилым домамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге через две недели начнут убирать ограждения возле Центрального стадиона.

- Демонтаж начнется с середины ноября. Здесь были процессуальные моменты, - сказала директор спортобъекта Оксана Тищенко.

Заборы были установлены по периметру арены в рамках Чемпионата мира по футболу. По закону, их должны были убрать еще два месяца назад. Однако после завершения матчей мундиаля в Екатеринбурге прошло уже четыре.

Местные жители жалуются, что ограждения мешают свободному проходу к жилым домам, не говоря уже недоступности привычных автостоянок.

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