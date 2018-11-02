Возле «Екатеринбург Арены» начнут сносить ограждения
Демонтаж запланирован на середину ноября
Местные жители жалуются, что ограждения мешают свободному проходу к жилым домамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге через две недели начнут убирать ограждения возле Центрального стадиона.
- Демонтаж начнется с середины ноября. Здесь были процессуальные моменты, - сказала директор спортобъекта Оксана Тищенко.
Заборы были установлены по периметру арены в рамках Чемпионата мира по футболу. По закону, их должны были убрать еще два месяца назад. Однако после завершения матчей мундиаля в Екатеринбурге прошло уже четыре.
Местные жители жалуются, что ограждения мешают свободному проходу к жилым домам, не говоря уже недоступности привычных автостоянок.