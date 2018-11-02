2018-11-02T09:57:15+03:00
Общество

В Серове хромой бомж угнал у юноши спортивный велосипед

Спустя несколько минут велобайк стоимость 6000 рублей уже был продан за 500
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Серовский»Фото: МО МВД России «Серовский»
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В Серове местный бомж стал фигурантом уголовного дела. Возле гаража на улице Братской у 21-летнего юноши был угнал спортивный велосипед «Форвард».

Посмотрев записи с камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем здании, полицейские предположили, кто мог быть причастен к краже. Подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался за побои.

Вскоре на улице был задержан мужчина со схожим по приметам велосипедом. Однако, сам человек не подходил под описание злоумышленника. Он рассказал, что купил байк несколько минут назад у знакомого за 500 рублей и показал место сделки.

Угонщиком оказался 60-летний местный бомж. Мужчина с палочкой в руках, увидев возле шиномонтажки велосипед, решил на нем заработать. Он присел на лежащие рядом шины, затем убедился, что вокруг никого нет, сел на байк и укатил прочь.

- По факту кражи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Велосипед возвращен владельцу. Потерпевший молодой человек в тот день приехал в шиномонтажную мастерскую, оставив велосипед непристегнутым на имеющееся противоугонное устройство. Уголовное дело направлено в суд, - прокомментировала следователь отдела полиции Лидия Курагина.

Бездомному грозит штраф, работы или до двух лет колонии.

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