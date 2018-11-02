Уралец выжил после того, как вспылившая жена воткнула ему в сердце нож

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-02T08:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Серове будут судить местную 53-летнюю домохозяйку, которая не совладала с эмоциями и чуть не убила собственного мужа.

В полицию об инциденте сообщили медики скорой, выезжавшие на вызов. Бригада рассказала, что на улице Энергетиков мужчина получил серьезное ножевое ранение. Долго искать виновника не пришлось - в преступлении созналась сожительница пострадавшего.

Пара пьянствовала и после очередной рюмки мужчина стал упрекать супругу за то, что она ночью ушла к соседке и не ночевала дома. Считая обвинения напрасными, женщина пришла в ярость, достала из стола кухонный нож и ударила им возлюбленного.

- Женщина причинила потерпевшему проникающее колото-резанное ранение грудной клетки, повредив левое легкое и сердце. Несмотря на тяжелую травму, врачам удалось спасти мужчину. Указанное повреждение оценивается как тяжкий вред здоровью. Вину свою женщина признала полностью, искренне раскаивается в содеянном, пояснила, что если бы была трезвой, трагедии не произошло, - рассказали в МО МВД России «Серовский».

На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до 10 лет колонии.