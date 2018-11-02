Свердловские приставы отправили на родину 12 нелегальных мигрантов-самогонщиков
Гастарбайтеры разливали подпольный алкоголь в Нижнем Тагиле
С начала года с Урала домой уехали 1790 нелегаловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы Свердловской области за последнюю неделю отправили на родину 20 мигрантов-нелегалов из Узбекистана. У одних гастарбайтеров было просрочено разрешение на проживание, у других - этого документа и вовсе не было.
- 12 из указанных граждан были обнаружены в Нижнем Тагиле в подпольном цеху розлива алкогольной продукции, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Нарушители были доставлены в суд. Суд вынес решение об их выдворении.
Билеты домой мигрантов обязали купить за свой счет.
Всего за октябрь приставы выдворили из региона 132 мигранта, а с начала года - 1790 человек.