2018-11-02T07:54:15+03:00
Общество

Депутаты Невьянска лишились мандатов, потому что не указали в декларации прицеп и грузовик

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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«Забывчивость» мужчин в раз закончила их карьеру«Забывчивость» мужчин в раз закончила их карьеруФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Невьянске два депутата Гордумы из-за «забывчивости» лишились мандатов. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что один из чиновников не задекларировал прицеп к легковушке. А его коллега в справке о доходах, расходах и имуществе не указал самосвал и проданный участок земли.

- При этом достоверность и полноту сведений, указанных в справке, депутаты подтвердили подписью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с выявленными нарушениями в адрес председателя Думы внесено представление о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Дума согласилась с доводами прокурора и забрала у провинившихся «корочки».

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