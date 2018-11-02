Депутаты Невьянска лишились мандатов, потому что не указали в декларации прицеп и грузовик

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-02T07:54:15+03:00

«Забывчивость» мужчин в раз закончила их карьеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Невьянске два депутата Гордумы из-за «забывчивости» лишились мандатов. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что один из чиновников не задекларировал прицеп к легковушке. А его коллега в справке о доходах, расходах и имуществе не указал самосвал и проданный участок земли.

- При этом достоверность и полноту сведений, указанных в справке, депутаты подтвердили подписью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с выявленными нарушениями в адрес председателя Думы внесено представление о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Дума согласилась с доводами прокурора и забрала у провинившихся «корочки».