Депутаты Невьянска лишились мандатов, потому что не указали в декларации прицеп и грузовик
В Невьянске два депутата Гордумы из-за «забывчивости» лишились мандатов. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что один из чиновников не задекларировал прицеп к легковушке. А его коллега в справке о доходах, расходах и имуществе не указал самосвал и проданный участок земли.
- При этом достоверность и полноту сведений, указанных в справке, депутаты подтвердили подписью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с выявленными нарушениями в адрес председателя Думы внесено представление о досрочном прекращении полномочий депутатов.
Дума согласилась с доводами прокурора и забрала у провинившихся «корочки».