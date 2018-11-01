Стало известно, где вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить деньги
Вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить свои деньги через Сбербанк. Как сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения. Заявления на выплаты будут принимать с 6 ноября, а более подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет опубликована завтра.
По некоторым оценкам, в «Уралтрансбанке» находилось около 7,5 млрд рублей средств вкладчиков. Самый большой филиал организации базировался в Свердловской области, только в Екатеринбурге работали восемь филиалов. Остальные офисы действовали в в Нижней Туре, Кушве, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Шадринске, Ирбите, Верхней Пышме, Алапаевске, Кургане, Каменске-Уральском, Карпинске, Богдановиче, Серове, Верхнем Уфалее, Тюмени, Красноуфимске, Полевском, Лесном, Сургуте и Краснотурьинске.
Напомним, что Центробанк отозвал лицензию «Уралтрансбанка» этой осенью.