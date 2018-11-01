2018-11-01T17:02:35+03:00
Общество

Стало известно, где вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить деньги

Накануне завершился конкурс по отбору банков-агентов
Олег Галимов
Поделиться:
В «Уралтрансбанке» находилось около 7,5 млрд рублей средств населенияВ «Уралтрансбанке» находилось около 7,5 млрд рублей средств населенияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить свои деньги через Сбербанк. Как сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения. Заявления на выплаты будут принимать с 6 ноября, а более подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет опубликована завтра.

По некоторым оценкам, в «Уралтрансбанке» находилось около 7,5 млрд рублей средств вкладчиков. Самый большой филиал организации базировался в Свердловской области, только в Екатеринбурге работали восемь филиалов. Остальные офисы действовали в в Нижней Туре, Кушве, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Шадринске, Ирбите, Верхней Пышме, Алапаевске, Кургане, Каменске-Уральском, Карпинске, Богдановиче, Серове, Верхнем Уфалее, Тюмени, Красноуфимске, Полевском, Лесном, Сургуте и Краснотурьинске.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию «Уралтрансбанка» этой осенью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургу грозит мусорная катастрофа
«Ласточки» на направлении Екатеринбург - Нижний Тагил в ноябрьские праздники будут курсировать сдвоенными составами
Скандальный бард Новиков вошел в состав жюри программы на Первом канале
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу на Уралмаше
Рефтинскую птицефабрику оштрафовали на 280 миллионов рублей за нелегальные кучи помета
Проект бюджета Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание
В Екатеринбурге не стали закрывать цирк
110 свердловских отелей вступят в борьбу за звание самых гостеприимных
Хвалить и жаловаться: в Екатеринбурге запустят горячую линию для пассажиров такси
В Екатеринбурге сотрудник Ростехнадзора попался на взятке
Свердловским старшеклассникам разрешат придумать дизайн для зачеток и студенческих билетов
Прокуратура разобралась, откуда взялось масляное пятно, затянувшее летом пруд Екатеринбурга
На Урале школьник украл у соседки пенсию, подменив ее на купюры «Банка приколов»
В Екатеринбурге на три недели продлили ремонт переулка Шаронова
В Свердловской области выловили почти 9 тысяч бродячих псов, но девать их некуда
Жителю Невьянска грозит срок за то, что он без спроса через окно залез в квартиру к собутыльнице
В четырех городах Среднего Урала выросла подростковая преступность
Фестиваль Ural Music Night получил президентские гранты на 25 миллионов рублей
В Камышлове отправили за решетку виновника ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Объявлен в федеральный розыск: на Урале во время прогулки пропал трудный подросток
Прокуратура начала проверку в уральском поселке, где уже месяц не могут наладить отопление
Есть 31 миллиард: у свердловчан спросят, какие дороги отремонтировать
Спасибо голкиперу: «Автомобилист» одержал 23-ю победу, обыграв финский «Йокерит»