Стало известно, где вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить деньги

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-01T17:02:35+03:00

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Вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить свои деньги через Сбербанк. Как сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения. Заявления на выплаты будут принимать с 6 ноября, а более подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет опубликована завтра.

По некоторым оценкам, в «Уралтрансбанке» находилось около 7,5 млрд рублей средств вкладчиков. Самый большой филиал организации базировался в Свердловской области, только в Екатеринбурге работали восемь филиалов. Остальные офисы действовали в в Нижней Туре, Кушве, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Шадринске, Ирбите, Верхней Пышме, Алапаевске, Кургане, Каменске-Уральском, Карпинске, Богдановиче, Серове, Верхнем Уфалее, Тюмени, Красноуфимске, Полевском, Лесном, Сургуте и Краснотурьинске.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию «Уралтрансбанка» этой осенью.