Екатеринбургу грозит мусорная катастрофа

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-01T17:04:50+03:00

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Столице Урала и восточной части Свердловской области грозит мусорный коллапс. Арбитражный суд региона запретил предприятию ЕМУП «Спецавтобаза» заключать договоры на вывоз и захоронение мусора. Об этом заявили в пресс-службе судебного ведомства.

Сложная ситуация возникла из-за иска в суд от конкурента ЕМУПа - тюменской компании «Рифей». Недавно ЕМУП «Спецавтобаза» стала региональным оператором по вывозу отходов из Восточного округа Свердловской области, куда входит и Екатеринбург. Предприятие победило в конкурсе областного министерства ЖКХ. На эти же территории претендовал и «Рифей».

В итоге тюменцы смогли «зайти» только на северные территории Свердловской области.

Отметим, что с начала следующего года во всех регионах страны стартует так называемая «мусорная реформа». Отходами займутся региональные операторы, услуги которых будут оплачиваться по отдельному тарифу. На Среднем Урале для этого выбраны три компании.