2018-11-01T16:13:28+03:00
Экономика

«Ласточки» на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил в ноябрьские праздники будут курсировать сдвоенными составами

Публикуем список рейсов
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В связи с прогнозируемым увеличением количества пассажиров в период общероссийских выходных и праздничных дней со 2 по 6 ноября 2018 года некоторые электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил будут курсировать сдвоенными составами из 10 вагонов. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».

Сдвоенными составами будут курсировать пригородные поезда «Ласточка»:

№7067 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25, здесь и далее время местное) 2 ноября.

№7072 сообщением Кушва – Екатеринбург (отправление в 06:05) 3 и 6 ноября. Сдвоенный состав на участке Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление из Нижнего Тагила в 07:36).

№7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:36) 4 и 5 ноября.

№7065 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 14:37) 3, 4, и 5 ноября.

№7069 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 19:03) 4 ноября.

№7079 сообщением Екатеринбург – Кушва (отправление в 19:03) 5 ноября. Сдвоенный состав на участке Екатеринбург – Нижний Тагил.

№7066 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 17:00) 4 и 5 ноября.

С информацией о расписании движения пригородных поездов, правилах и стоимости проезда можно ознакомиться в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

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