2018-11-01T15:59:36+03:00
Звезды

Скандальный бард Новиков вошел в состав жюри программы на Первом канале

А ведь еще недавно он требовал выплатить ему миллион евро за «оскорбления» в эфире «Пусть говорят»
Олег Галимов
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Программа «Три аккорда» выйдет в февралеПрограмма «Три аккорда» выйдет в февралеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне уральский бард Александр Новиков отметил 65-летие в Кремлевском дворце. Одним из «подарков» шансонье стало приглашение от Первого канала в жюри программы «Три аккорда», которая выйдет в эфир в начале следующего года.

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

- Из подарков хороших. Получил официальное предложение от руководства Первого канала на участие в новой серии «Трех аккордов» в феврале 2019 года, - написал Новиков в социальных сетях. - Сегодня подтвердил свое согласие.

Еще недавно бард подавал на Первый канал в суд и требовал миллион евро в качестве компенсации за «оскорбления» в эфире «Пусть говорят». Сегодня стало известно, что прокуратура вернула в Следственный комитет уголовное дело о хищении денег пайщиков кооператива «Бухта Квинс», по которому Новиков проходит обвиняемым.

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