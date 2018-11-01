В Екатеринбурге на месяц закроют улицу на Уралмаше

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-01T15:56:02+03:00

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В Екатеринбурге на месяц закроют движение по переулку Симбирскому. Ограничение будет действовать с 31 октября до 2 декабря. В это время нельзя будет проехать на участке от от улицы Калинина до Кировоградской. ООО «Уралстроймонтаж» будет ремонтировать здесь трубопровод.

- Объезжать данный участок автомобилистам придется по улицам Ломоносова, Калинина, Бакинских комиссаров, Кировградской, - уточнили в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также т заранее планировать маршрут.