Рефтинскую птицефабрику оштрафовали на 280 миллионов рублей за нелегальные кучи помета
Одна из самых крупных птицефабрик на Среднем Урале оштрафована за загрязнение земли и воздуха. Департамент Росприроднадзора по УрФО уличил Рефтинскую птицефабрику в незаконном выбросе вредных веществ, а также складировании на нескольких участках куч производственных отходов.
За нарушения суд обязал птицефабрику выплатить почти 288 миллионов рублей. Но предприятие решило обжаловать предписание и тоже обратилось к служителям Фемиды.
- Птицефабрика просила отказать в удовлетворении иска. Представители предприятия отмечали, что акт проверки, на котором основаны требования, составлен с грубым нарушением, поэтому в не может являться доказательством факта причинения ущерба, - говорится в документации Свердловского Арбитражного суда.
Тем не менее суд вновь поддержал Департамент.