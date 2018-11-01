Рефтинскую птицефабрику оштрафовали на 280 миллионов рублей за нелегальные кучи помета

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-01T15:49:16+03:00

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Одна из самых крупных птицефабрик на Среднем Урале оштрафована за загрязнение земли и воздуха. Департамент Росприроднадзора по УрФО уличил Рефтинскую птицефабрику в незаконном выбросе вредных веществ, а также складировании на нескольких участках куч производственных отходов.

За нарушения суд обязал птицефабрику выплатить почти 288 миллионов рублей. Но предприятие решило обжаловать предписание и тоже обратилось к служителям Фемиды.

- Птицефабрика просила отказать в удовлетворении иска. Представители предприятия отмечали, что акт проверки, на котором основаны требования, составлен с грубым нарушением, поэтому в не может являться доказательством факта причинения ущерба, - говорится в документации Свердловского Арбитражного суда.

Тем не менее суд вновь поддержал Департамент.