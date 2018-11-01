Проект бюджета Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание
Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание региона. Документ депутаты планируют рассмотреть 13 ноября. На этом же заседании создадут временную согласительную комиссию, которая рассмотрит, как будут финансироваться госпрограммы области. Второе и третье чтение бюджета пройдет в декабре.
- В проекте областного бюджета – целый ряд позитивных факторов: идет развитие системы образования, здравоохранения, проиндексированы все социальные льготы, предусмотрены расходы на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающих. Словом, учтены все обязательства перед жителями региона, - сказала заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрФУ Елена Князева.
Также проект соответствует потребностям промышленников и предпринимателей региона, в нем заложен рост налоговых льгот для бизнеса и средства для капитальных вложений.
Доходы областной казны в следующем году составят 239,2 миллиарда рублей, расходы - 245,7 миллиарда.