Проект бюджета Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-01T14:55:24+03:00

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Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание региона. Документ депутаты планируют рассмотреть 13 ноября. На этом же заседании создадут временную согласительную комиссию, которая рассмотрит, как будут финансироваться госпрограммы области. Второе и третье чтение бюджета пройдет в декабре.

- В проекте областного бюджета – целый ряд позитивных факторов: идет развитие системы образования, здравоохранения, проиндексированы все социальные льготы, предусмотрены расходы на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающих. Словом, учтены все обязательства перед жителями региона, - сказала заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрФУ Елена Князева.

Также проект соответствует потребностям промышленников и предпринимателей региона, в нем заложен рост налоговых льгот для бизнеса и средства для капитальных вложений.

Доходы областной казны в следующем году составят 239,2 миллиарда рублей, расходы - 245,7 миллиарда.