В Екатеринбурге не стали закрывать цирк

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-01T14:43:35+03:00

По решению суда, 1 ноября он должен был прекратить свою работу

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Сегодня, 1 ноября, в Екатеринбурге должен был закрыться цирк. Такое решение несколько недель назад принял Ленинский районный суд города. Причина в том, что у здания есть проблемы с пожарной безопасностью. Однако его двери по-прежнему открыты и внутри, как и раньше, дают представления.

- Цирк не закрыли потому, что мы успели подать апелляционную жалобу на решение Ленинского суда, - объяснили представители «Росгосцирка». - Пока ее не рассмотрят, цирк не закроют.

Дата рассмотрения пока не назначена, добавили в «Росгосцирке». Добавим, что из-за грядущего закрытия у нынешнего директора Анатолия Марчевского отозвали доверенность. Пока что цирком руководит Александр Авраменко, ранее возглавлявший Самарский цирк.

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