110 свердловских отелей вступят в борьбу за звание самых гостеприимных

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-01T14:41:30+03:00

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На Среднем Урале стартует конкурс, определяющий лучших отельеров региона - «Уральская звезда - 2018». В этом году участие в нем примут 110 гостиниц и хостелов из 21 муниципалитета. Наибольшее количество заявок подали Екатеринбург, Нижний Тагил, Сысерть, Арамиль, Карпинск, Талица, Каменск-Уральский, Полевской, Алапаевский.

Премия достанется победителям в девяти номинациях. Основными критериями станут расположение отеля, наличие в нем ресторана, парковки, конференц-зала, экскурсионных программ, фитнес-центра и инфраструктуры для инвалидов.

- В этом году заметно возрос интерес к конкурсу со стороны коллективных средств размещения, расположенных в муниципалитетах региона. В конкурсе появились новые номинации «лучший отель в городах Свердловской области с населением до 400 000 человек», «лучший MICE-отель», «лучший отель в категориях хостелы - мини-отели», - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Торжественное награждение победителей и призеров «Уральской Звезды» состоится 7 декабря в Уральском государственном Театре эстрады.