2018-11-01T14:41:30+03:00
Общество

110 свердловских отелей вступят в борьбу за звание самых гостеприимных

В Свердловской области стартует конкурс «Уральская звезда - 2018»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Наибольшее количество заявок подали Екатеринбург, Нижний Тагил и СысертьНаибольшее количество заявок подали Екатеринбург, Нижний Тагил и СысертьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Среднем Урале стартует конкурс, определяющий лучших отельеров региона - «Уральская звезда - 2018». В этом году участие в нем примут 110 гостиниц и хостелов из 21 муниципалитета. Наибольшее количество заявок подали Екатеринбург, Нижний Тагил, Сысерть, Арамиль, Карпинск, Талица, Каменск-Уральский, Полевской, Алапаевский.

Премия достанется победителям в девяти номинациях. Основными критериями станут расположение отеля, наличие в нем ресторана, парковки, конференц-зала, экскурсионных программ, фитнес-центра и инфраструктуры для инвалидов.

- В этом году заметно возрос интерес к конкурсу со стороны коллективных средств размещения, расположенных в муниципалитетах региона. В конкурсе появились новые номинации «лучший отель в городах Свердловской области с населением до 400 000 человек», «лучший MICE-отель», «лучший отель в категориях хостелы - мини-отели», - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Торжественное награждение победителей и призеров «Уральской Звезды» состоится 7 декабря в Уральском государственном Театре эстрады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ласточки» на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил в ноябрьские праздники будут курсировать сдвоенными составами
Скандальный бард Новиков вошел в состав жюри программы на Первом канале
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу на Уралмаше
Рефтинскую птицефабрику оштрафовали на 280 миллионов рублей за нелегальные кучи помета
Проект бюджета Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание
В Екатеринбурге не стали закрывать цирк
Хвалить и жаловаться: в Екатеринбурге запустят горячую линию для пассажиров такси
В Екатеринбурге сотрудник Ростехнадзора попался на взятке
Свердловским старшеклассникам разрешат придумать дизайн для зачеток и студенческих билетов
Прокуратура разобралась, откуда взялось масляное пятно, затянувшее летом пруд Екатеринбурга
На Урале школьник украл у соседки пенсию, подменив ее на купюры «Банка приколов»
В Екатеринбурге на три недели продлили ремонт переулка Шаронова
В Свердловской области выловили почти 9 тысяч бродячих псов, но девать их некуда
Жителю Невьянска грозит срок за то, что он без спроса через окно залез в квартиру к собутыльнице
В четырех городах Среднего Урала выросла подростковая преступность
Фестиваль Ural Music Night получил президентские гранты на 25 миллионов рублей
В Камышлове отправили за решетку виновника ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Объявлен в федеральный розыск: на Урале во время прогулки пропал трудный подросток
Прокуратура начала проверку в уральском поселке, где уже месяц не могут наладить отопление
Есть 31 миллиард: у свердловчан спросят, какие дороги отремонтировать
Спасибо голкиперу: «Автомобилист» одержал 23-ю победу, обыграв финский «Йокерит»