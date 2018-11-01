Хвалить и жаловаться: в Екатеринбурге запустят горячую линию для пассажиров такси

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-01T15:32:07+03:00

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В уральской столице появится горячая линия для пассажиров такси и тех, кто пользуется каршеринг-автомобилями.

Линия призвана защищать права потребителей, поэтому клиенты могут смело жаловаться по телефону как на техническое состояние транспорта, так и качество обслуживания.

Горячая линия будет работать с 5 по 19 ноября. Все интересующие вопросы горожане смогут задать специалистам Роспотребнадзора по телефонам 8 (343) 272-00-07, 334-37-75 в будни дни с 9:00 до 17:00. С 12:00 до 13:00 - перерыв.