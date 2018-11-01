В Екатеринбурге сотрудник Ростехнадзора попался на взятке
Мужчину взяли с поличным
В ближайшие несколько лет деньги инспектору не понадобятсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге суд отправил за решетку 43-летнего сотрудника Управления Ростехнадзора. Главного инспектора Нижнетагильского территориального отдела уличили в получении крупной взятки.
- Подсудимый получил 250 тысяч рублей от предпринимателя за то, что не станет фиксировать нарушения, выявленные при проверке объектов газораспределительной и газопотребительной системы, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Изобличен мужчина был получатель взятки был в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками управления ФСБ.
Суда назначил инспектору пять лет колонии строгого режима.