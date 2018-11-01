На Урале школьник украл у соседки пенсию, подменив ее на купюры «Банка приколов»

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-01T11:27:18+03:00

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В Богдановиче завели уголовное дело на школьника, укравшего пенсию о престарелой соседки. В тот день 76-летняя женщина получила пенсию и сразу же спрятала ее. Однако спустя пару часов пенсионерка обнаружила, что все деньги поддельные и вызвала полицию.

Подозрение пало на гостей старушки - соседку с несовершеннолетним сыном. Оказалось, когда женщины пили на кухне чай, парень залез в сумку хозяйки и похитил 60 тысяч рублей, подменив их банкнотами «Банка приколов». На украденные деньги юноша купил компьютер и смартфон.

- Мама мальчика, узнав, откуда у сына деньги на дорогие покупки, в полицию не обратилась. Но сотрудники сами вышли на подозреваемого, который в присутствии родительницы признался в краже и раскаялся в содеянном, - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.

На подростка завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет колонии.