2018-11-01T10:57:07+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге на три недели продлили ремонт переулка Шаронова

Рабочие не успели в срок построить новую ливневку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В уральской столице до 18 ноября продлено перекрытие переулка Шаронова. Участок от дома № 23 до улицы Чайковского закрывали с 25 сентября до 1 ноября. Специалисты ООО «Гидро-С» должны были ха это время построить здесь ливневую канализацию.

- В ходе строительных работ возникла необходимость выполнения дополнительных мероприятий. В связи с этим сроки закрытия данного участка продлевается до 18 ноября, - уточнили в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки и схемы объезда и заранее планировать маршрут.

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