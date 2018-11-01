2018-11-01T10:55:01+03:00
Общество

В Свердловской области выловили почти 9 тысяч бродячих псов, но девать их некуда

На отлов в 2018 году потратят 105 миллионов рублей
Лев Истомин
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Собак отлавливают, но через полгода отпускаютСобак отлавливают, но через полгода отпускаютФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за девять месяцев 2018 года отловили больше 8 700 бездомных собак. На это из региональной казны потратили около 70 миллионов рублей. Всего до конца года на отлов потратят 105,5 миллиона рублей.

Главной проблемой в регионе, связанной с бездомными животными является не только их отлов, но и последующее содержание. Сегодня временных пунктов для передержки псов катастрофически не хватает, а новые объекты чиновники открывать не торопятся. Сейчас заканчивается возведение пункта в Заречном.

По федеральному закону, животных можно держать в таких пунктах до полугода, а денег на это в региональных властей не хватает. Также никто до конца не понимает, что делать с животными после истечения этого срока.

- У нас в коллективном саду есть несколько человек, которые весной берут привитых и здоровых собак в пунктах передержки. Но осень, когда дачный сезон заканчивается, их просто выбрасывают на улицу. Кто-то из них погибает, кого-то ловят снова. Это бесчеловечно, - рассказывает Алексей Иванов, дачник со стажем из пригорода Нижнего Тагила.

По словам мужчины, своры бездомных собак нередко можно наблюдать и на окраинах Нижнего Тагила – в районе станции Смычка и на Вые. Однако чиновники не спешат реагировать на жалобы горожан, ссылаясь на отсутствие денег.

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