В четырех городах Среднего Урала выросла подростковая преступность

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-01T10:08:37+03:00

Чиновники уверены, что во всем виноват плохо организованный для школьников досуг

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Свердловская комиссия по делам несовершеннолетних при участии омбудсмена Татьяны Мерзляковой обсудила проблемы, связанные с подростками. Главными на повестке были три.

В первую очередь - это преступления, которые совершаются как самими школьниками, так и в отношении них. После докладов представителей муниципалитетов оказалось, что детский криминал возрос в Первоуральске, Сысерти, Карпинске и Ирбите. Главные причины - отсутствие альтернативного досуга и неблагополучие в семье.

Вторая проблема касалась детей, состоящих на различных учетах. Чиновники отметили, что таких подростков хорошо бы трудоустраивать на летнее время - это и отвлечет школьников от пакостей, и позволит заработать на карманные расходы. Но, например, в Октябрьском районе Екатеринбурга и Тагилстроевском районе Нижнего Тагила вакансий от работодателей почти нет.

Третьим вопросом рассматривались подростковые суициды. Лидерами по этой проблеме на данный момент являются Краснотурьинск, Асбест и Ленинский район Екатеринбурга. Основной причиной этого выступающие назвали отсутствие взаимопонимания в семьях и сильные эмоциональные переживания.