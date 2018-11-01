Фестиваль Ural Music Night получил президентские гранты на 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-01T09:36:20+03:00

Следующая UMN станет юбилейной - грандиозное музыкальное событие пройдет в пятый раз

Изменить размер текста: A A

Стали известны обладатели президентских грантов в 2018 году. В число победителей вошли десятки проектов Свердловской области, но самая большая сумма досталась Ural Music Night - музыкальный фестиваль получил сразу три гранта.

Основной составит 23,8 миллиона рублей, волонтерский - 497 тысяч и еще 896 тысяч получил образовательный проект Ural Music School.

- В 2019 году особое внимание будет уделено отбору молодых музыкантов, выступающих на площадках фестиваля. Музыканты, прошедшие отбор, получат возможность поработать с авторитетными экспертами и повысить профессиональную компетенцию. Каждого молодого участника услышит аудитория до 30 тысяч человек, - рассказали организаторы UMN.

Традиционно фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге конце июня. На сотне концертных площадок, которыми станут кафе, театры и просто улицы и скверы города, выступят порядка 2500 тысяч музыкантов из разных стран мира.