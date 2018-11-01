Есть 31 миллиард: у свердловчан спросят, какие дороги отремонтировать

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-01T07:32:24+03:00

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Свердловчан приглашают обсудить, какие дороги в области нужно отремонтировать в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во второй половине ноября региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства проведет соответствующие общественные слушания.

На реконструкцию дорожного полотна с 2019 по 2024 годы выделят огромные суммы: 24,6 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета, еще 6,8 миллиарда - из региональной казны.

- Нацпроект станет логическим продолжением федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В дополнение к Екатеринбургу в новую программу войдет Нижнетагильская агломерация. Кроме того, к улично-дорожной сети добавятся автострады за их пределами, соединяющие города с другими населенными пунктами области, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано более 110 километров дорог на 35 участках улиц, а на 16 перекрестках Екатеринбурга появились новые светофоры.