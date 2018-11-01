2018-11-01T07:32:24+03:00
Недвижимость

Есть 31 миллиард: у свердловчан спросят, какие дороги отремонтировать

Общественные слушания пройдут во второй половине ноября
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Большую часть суммы на реконструкцию выделит федеральная казнаБольшую часть суммы на реконструкцию выделит федеральная казнаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловчан приглашают обсудить, какие дороги в области нужно отремонтировать в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во второй половине ноября региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства проведет соответствующие общественные слушания.

На реконструкцию дорожного полотна с 2019 по 2024 годы выделят огромные суммы: 24,6 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета, еще 6,8 миллиарда - из региональной казны.

- Нацпроект станет логическим продолжением федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В дополнение к Екатеринбургу в новую программу войдет Нижнетагильская агломерация. Кроме того, к улично-дорожной сети добавятся автострады за их пределами, соединяющие города с другими населенными пунктами области, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано более 110 километров дорог на 35 участках улиц, а на 16 перекрестках Екатеринбурга появились новые светофоры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловским старшеклассникам разрешат придумать дизайн для зачеток и студенческих билетов
Прокуратура разобралась, откуда взялось масляное пятно, затянувшее летом пруд Екатеринбурга
На Урале школьник украл у соседки пенсию, подменив ее на купюры «Банка приколов»
В Екатеринбурге на три недели продлили ремонт переулка Шаронова
В Свердловской области выловили почти 9 тысяч бродячих псов, но девать их некуда
Жителю Невьянска грозит срок за то, что он без спроса через окно залез в квартиру к собутыльнице
В четырех городах Среднего Урала выросла подростковая преступность
Фестиваль Ural Music Night получил президентские гранты на 25 миллионов рублей
В Камышлове отправили за решетку виновника ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Объявлен в федеральный розыск: на Урале во время прогулки пропал трудный подросток
Прокуратура начала проверку в уральском поселке, где уже месяц не могут наладить отопление
Спасибо голкиперу: «Автомобилист» одержал 23-ю победу, обыграв финский «Йокерит»