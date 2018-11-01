Спасибо голкиперу: «Автомобилист» одержал 23-ю победу, обыграв финский «Йокерит»

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-01T07:12:40+03:00

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«Автомобилист» провел 24-й и пока самый дерзкий матч КХЛ в этом сезоне. Накануне «шоферы» принимали у себя дома финский «Йокерит». Игра выдалась напряженной и богатой на удаления и стычки.

Фото: ХК «Автомобилист»

Счет на девятой минуте открыли гости, но до перерыва екатеринбуржцы отыгрались благодаря шайбе Ильи Крикунова. Во втором периоде Найджел Доус удвоил преимущество, реализовав большинство. А когда «Йокерит» вновь остался в меньшинстве, Дэн Секстон оформил в ворота соперников третью шайбу. До финального свистка счет уже не изменился - 3:1.

Фото: ХК «Автомобилист»

- Мы хорошо начали и первый период нам удался. Во втором мы нахватали удалений и соперники их дважды реализовали. В третьем выложились полностью, сделали все, что было в наших силах, но соперники превосходно защищались, - сказал наставник ХК «Йокерит» Марьямяки Лаури.

Таким образом, «Автомобилист» записал на свой счет 23-ю победу.

Фото: ХК «Автомобилист»

- Игра была нервозная - встречались с одним из лидеров Западной конференции. Спасибо голкиперу, который «почистил» все, что можно и нельзя, - прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Уверенная игра вратаря подняла командный дух.