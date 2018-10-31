2018-10-31T21:15:35+03:00
Спорт

«Бог вознаградил нас за терпение»: главный тренер «Урала» о победе над «Нижним Новгородом»

В четвертьфинале Кубка России команда из Екатеринбурга сыграет со «Спартаком» или «Анжи»
Олег ГалимовПавел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Подопечные Дмитрия Парфенова провели первый «сухой» матч в сезонеПодопечные Дмитрия Парфенова провели первый «сухой» матч в сезонеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

После убедительной победы над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0 в 1/8 Кубка России главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поблагодарил фанатов и игроков. Благодаря голам полузащитников Николая Димитрова и Алексея Евсеева в дополнительное время, «шмели» сумели пробиться в следующую стадию турнира. Напомним, что «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию с этого матча.

- Вы все видели сами, - рассказала Парфенов. - Мы имели большое преимущество и создали много голевых моментов. Во втором тайме нам не засчитали чистый гол, но в итоге бог вознаградил нас за терпение. Прошли дальше, ждем матч «Спартака». В этом турнире нет фаворитов, тем более, что теперь мы будем играть по два матча в раунде..

В четвертьфинале соперником команды из Екатеринбурга станет московский «Спартак» или же махачкалинский «Анжи». Матч этих коллективов пройдет завтра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В первый день ноября в Екатеринбурге будет гололедица
Пьяный лихач за рулем УАЗа пытался оторваться от полиции на Тюменском тракте
Общественники недовольны ремонтом газонов в Екатеринбурге
В Екатеринбурге откроют музей имени художника Виталия Воловича
Ждут решения московского суда: уральские чиновники не могут придумать, как штрафовать «гряземесов»
Четыре уральских театра номинированы на 22 «Золотые маски»
В Свердловской области уровень собираемости взносов на капитальный ремонт превысил среднероссийский
«Нового представят в ноябре»: в Екатеринбурге увольняется директор колледжа имени Ползунова
Был пьяный и без прав: под Екатеринбургом лихач устроил догонялки с полицейскими
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Коммунальщики Екатеринбурга вывезли с городских улиц 750 тонн снега
На Дублере Сибирского тракта Mitsubishi насмерть сбила пенсионера
Уральцы отказались предлагать новые варианты для второго названия «Кольцово»
Три игрока «Автомобилиста» вызваны в национальную сборную России
Дело 12 налетчиков, ограбивших ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге, отправлено в суд