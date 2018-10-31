«Бог вознаградил нас за терпение»: главный тренер «Урала» о победе над «Нижним Новгородом»

СЕГОДНЯ 21:15 2018-10-31T21:15:35+03:00

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После убедительной победы над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0 в 1/8 Кубка России главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поблагодарил фанатов и игроков. Благодаря голам полузащитников Николая Димитрова и Алексея Евсеева в дополнительное время, «шмели» сумели пробиться в следующую стадию турнира. Напомним, что «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию с этого матча.

- Вы все видели сами, - рассказала Парфенов. - Мы имели большое преимущество и создали много голевых моментов. Во втором тайме нам не засчитали чистый гол, но в итоге бог вознаградил нас за терпение. Прошли дальше, ждем матч «Спартака». В этом турнире нет фаворитов, тем более, что теперь мы будем играть по два матча в раунде..

В четвертьфинале соперником команды из Екатеринбурга станет московский «Спартак» или же махачкалинский «Анжи». Матч этих коллективов пройдет завтра.