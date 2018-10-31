В первый день ноября в Екатеринбурге будет гололедица
А также порывы ветра до 14 метров в секунду
В пятницу и субботу будет чуть теплее.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, первый день ноября, на дорогах Екатеринбурга ожидается гололедица. Такой прогноз сделали уральские синоптики.
- 1 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха ночью -3,-5 градусов, днем -1,+1. Порывы ветра до 14 метров в секунду.
На пару градусов теплее будет в пятницу. Днем ожидается небольшой мокрый снег с дождем и порывами ветра до 15 метров в секунду. И примерно такая же погода, только без существенных осадков, установится в Екатеринбурге в субботу.