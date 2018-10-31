2018-10-31T16:34:27+03:00
Происшествия

Пьяный лихач за рулем УАЗа пытался оторваться от полиции на Тюменском тракте

Когда его задержали, он сказал, что едет к другу в гости в Талицу
Данил СВЕЧКОВ
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За ним гнались два экипажа ДПС.За ним гнались два экипажа ДПС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале отличился 23-летний житель Ирбита. Парень решил погонять по Тюменскому тракту, причем не просто погонять, а погонять, изрядно приняв на грудь - напившись, то есть. О лихаче в ГИБДД узнали, когда он на большой скорости пролетел на своем УАЗ-Патриоте мимо наряда полиции. Правоохранители отправились за лихачем в погоню. С помощью громкоговорителя ему говорили прижаться к обочине и остановиться, но лихач не слушал.

- Водитель УАЗа до последнего тешил себя надеждой, что благодаря мощности своей машины ему удастся ретироваться, - рассказал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Именно с этой целью он резко свернул на полевую дорогу, но здесь фортуна от него отвернулась, и он был задержан преследовавшими его двумя экипажами ДПС.

Оказалось, что парень не только пьян, но и гоняет без прав. Их у него отобрали летом за аналогичное преступление. На вопрос, куда же он так гнал, парень ответил просто: к другу в гости в Талицу. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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