Общественники недовольны ремонтом газонов в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-31T16:28:57+03:00

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В Екатеринбурге общественники проверили качество восстановленных за бюджетные деньги газонов. Нарушения найдены на дублере Сибирского тракта в районе Мариупольской развязки, реконструкцией которого занимался подрядчик ООО «ТРАСТ».

Проверяющие отметили, что на газонах не выросла трава из-за несоблюдения технологии гидропосева. Также уровень газона оказался ниже уровня дорожного камня. После окончания работ рабочие не удосужились разровнять газон.

Фото: Тимофей Жуков

- Как могли принять акт, что проведены работы, если они не соответствуют техническому заданию? Исполнители, видимо, рассчитывают, что это останется незамеченным. Мы будем мониторить ситуацию, - рассказал «Комсомолке» участник проверки Тимофей Жуков.