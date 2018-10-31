2018-10-31T16:09:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроют музей имени художника Виталия Воловича

Это планируют сделать к 3 августа - Дню рождения деятеля искусства
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас в городе подыскивают подходящее зданиеСейчас в городе подыскивают подходящее зданиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице в скором времени появится еще один музей - имени художника Виталия Воловича. Его планируют открыть уже через год - к 3 августа, Дню рождения выдающегося деятеля искусства.

- Музей будет, есть обращение к губернатору Свердловской области, он дал поручение об открытии Министерству культуры региона, - цитирует ТАСС слова главы свердловского минкульта Светланы Учайкиной.

Сейчас идет подбор помещения. Оно должно располагаться в центре города и вмещать достаточно большое количество работ художника.

Виталий Волович скончался 20 августа, на 91-м году жизни. Он умер в состоянии искусственной комы, не приходя в сознание.

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