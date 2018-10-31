2018-10-31T15:38:49+03:00
Общество

Ждут решения московского суда: уральские чиновники не могут придумать, как штрафовать «гряземесов»

Несколько попыток наказания рублем уже провалились
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Многое будет зависеть от Конституционного суда РФМногое будет зависеть от Конституционного суда РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области с новой силой может вспыхнуть противостояние между чиновниками и автомобилистами. Уральские депутаты уже не первый год ведут борьбу с водителями, которые паркуют машины на газонах, именуя их «гряземесами».

Однако все попытки ввести для автовладельцев штрафы заканчивались их отменой в суде, поскольку такое наказание рублем не входит в компетенцию регионов.

И вот тема получила продолжение. В течение месяца Конституционный суд РФ вынесет вердикт по делу москвички, которая оспаривает штраф за парковку на газоне. Если служители Фемиды не встанут на сторону автоледи, то регион сможет использовать формулировки суда для наказания местных «гряземесов».

- Мы долго шли к тематике административной ответственности за парковку на газонах, - сказала председатель областного парламента Людмила Бабушкина. - Сегодня в ЗакСобрание идут обращения от целых предприятий, не только от общественности и отдельных граждан, с просьбой рассмотреть проблему на региональном уровне. Сегодня мы обсудили конкретные механизмы, я думаю, мы найдем решение.

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