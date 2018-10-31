Четыре уральских театра номинированы на 22 «Золотые маски»

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-31T15:07:56+03:00

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В Москве определили номинантов на самую престижную премию в области театрального искусства - «Золотая маска». В числе претендентов на награду четыре уральских театра: «Урал Опера Балет», Екатеринбургский «ТанцТеатр», театр музкомедии и театр кукол. В общей сложности свердловчане могут стать обладателями 22 масок.

Только один «Урал Опера Балет» с постановкой «Пахита» вошел сразу в 10 номинаций: «Балет/Спектакль», «Балет/Работа режиссёра», «Балет - современный танец/Работа балетмейстера-хореографа», «Балет - современный танец/Женская роль», «Балет - современный танец/Мужская роль» (дважды), «Работа композитора в музыкальном театре», «Работа художника в музыкальном театре», «Работа художника по костюмам в музыкальном театре», «Работа художника по свету в музыкальном театре».

«ТанцТеатр» с работой «ПИЧ» поборется за признание в номинациях «Современный танец/Спектакль», «Балет - современный танец/Мужская роль» и «Работа художника по костюмам в музыкальном театре».

Театр музыкальной комедии намерен взять награды за постановку «Орфей & Эвридика» в номинациях «Оперетта-мюзикл/Спектакль», «Оперетта-мюзикл/Работа режиссёра», «Оперетта-мюзикл/Женская роль», «Оперетта-мюзикл/Мужская роль», «Оперетта-мюзикл/Мужская роль», «Работа художника в музыкальном театре», «Работа художника по свету в музыкальном театре».

Театр кукол претендует на маски в номинациях «Куклы/Спектакль» и «Куклы / Работа художника» за спектакль «Дон Кихот».