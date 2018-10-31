В Свердловской области уровень собираемости взносов на капитальный ремонт превысил среднероссийский

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-31T14:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Минстроя РФ собираемость взносов на капитальный ремонт в Свердловской области по итогам 3 квартала 2018 года превысила среднероссийский показатель и составила 93,54%. Об этом министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову доложил глава Фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов.

Он отметил, что существенный рост платежей за капремонт зафиксирован по помещениям, находящимся в региональной и муниципальной собственности – собираемость за 9 месяцев 2018 года по ним составила 117,8% и 100,9% соответственно.

- Процент сбора взносов по данной категории собственности был невысоким: в начале года Свердловская область по этому показателю находилась на последнем месте среди субъектов Уральского федерального округа. Сегодня мы первые по УрФО, – отметил Станислав Суханов.

Рост платежной дисциплины собственников, по его мнению, является главным показателем того, что жители Свердловской области стали с доверием относится к программе капитального ремонта, благодаря большому объему выполненных работ и существенному повышению их качества.