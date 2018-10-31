Был пьяный и без прав: под Екатеринбургом лихач устроил догонялки с полицейскими

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-31T14:37:48+03:00

Мужчина пил дома один, но потом ему стало скучно, и он поехал в гости к другу

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На трассе Екатеринбург-Тюмень накануне ночью разыгралась погоня. Внимание инспекторов ГИБДД привлек УАЗ-Патриот, который ехал по дороге, резко меняя скорость. Полицейские попросили водителя остановиться, но мужчина, наоборот, дал газу и бросился наутек. Началось преследование.

- Водитель УАЗа до последнего тешил себя надеждой, что благодаря мощности машины ему удастся ретироваться. С этой целью он резко свернул на полевую дорогу, но здесь фортуна от него отвернулась, и он был задержан двумя экипажами ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Берсенева, лейтенанта Алексея Рублева, капитана Сергея Бакина и старшего лейтенанта Романа Ефимова, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Горе-гонщиком оказался 23-летний молодой человек, который был без прав и к тому же пьян. Удостоврения его лишили еще летом, поймав также на езде «под шофе». Тогда мужчина отделался штрафом в 30 тысяч рублей.

- Он пояснил, что живет в Ирбите, распивал дома спиртное, после чего, созвонившись с приятелем, поехал к нему в гости в Талицу, - добавил полковник Горелых. - В приемном покое Центральной районной больницы медработник провел тест на определение алкоголя в крови, прибор показал 0,663 промилле.

За повторную пьяную езду уральцу грозит до двух лет колонии.