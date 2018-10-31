2018-10-31T12:55:18+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия

Всего организация выдала больше 5 тысяч кредитов
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ занял 10 место по количеству и объему автокредитов, выданных в первом полугодии 2018 года, по версии портала Банки.ру.

Всего в первом полугодии УРАЛСИБ выдал более 5 тысяч кредитов на общую сумму 3,46 миллиарда рублей, удвоив объемы автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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