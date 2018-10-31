2018-10-31T12:53:07+03:00
Недвижимость

Коммунальщики Екатеринбурга вывезли с городских улиц 750 тонн снега

А снегопады в регионе только-только начались
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Три последних дня коммунальщики всех районных ДЭУ Екатеринбурга перешли на зимний режим работы. Только за минувшие сутки благоустроители вывезли с улиц города 616 тонн снега. Всего же с начала снегопадов рабочие отправили на свалки 750 тонн снега.

- Главной задачей остается борьба с наледью на проезжей части, а также уборка и подсыпка тротуаров и пешеходных зон, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В этой работе коммунальщики используют противогололедный материал и мелкий щебень. За вчерашний день и минувшую ночь, были рассыпали более 100 тонн реагента и 55 тонн мелкой щебенки.

Сегодня вывоз снега продолжается. Уборкой дорог занимаются 540 рабочих и 200 спецмашин.

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