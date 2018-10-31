Три игрока «Автомобилиста» вызваны в национальную сборную России
«Шоферы» отправятся в Финляндию на Кубок Карьяла
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Хоккейный клуб «Автомобилист» на некоторое время лишится сразу четырех игроков. Защитники Никита Трямкин и Алексей Василевский, нападающий Анатолий Голышев и вратарь Якуб Коварж примут участие в Кубке Карьяла.
Фото: ХК «Автомобилист»
Только если полевые игроки будут отстаивать честь российской сборной, но голкипер встанет на защиту ворот команды Чехии.
Фото: ХК «Автомобилист»
Кубок Карьяла пройдет в столице Финляндии Хельсинки с 8 по 11 ноября.
8 ноября встретятся Финляндия и Россия (21:30)
10 ноября сыграют Швеция и Россия (16:00)
11 ноября на поле выйдут Чехия и Россия (16:30).