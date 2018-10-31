Три игрока «Автомобилиста» вызваны в национальную сборную России

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-31T11:19:18+03:00

«Шоферы» отправятся в Финляндию на Кубок Карьяла

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Хоккейный клуб «Автомобилист» на некоторое время лишится сразу четырех игроков. Защитники Никита Трямкин и Алексей Василевский, нападающий Анатолий Голышев и вратарь Якуб Коварж примут участие в Кубке Карьяла.

Фото: ХК «Автомобилист»

Только если полевые игроки будут отстаивать честь российской сборной, но голкипер встанет на защиту ворот команды Чехии.

Фото: ХК «Автомобилист»

Кубок Карьяла пройдет в столице Финляндии Хельсинки с 8 по 11 ноября.

8 ноября встретятся Финляндия и Россия (21:30)

10 ноября сыграют Швеция и Россия (16:00)

11 ноября на поле выйдут Чехия и Россия (16:30).